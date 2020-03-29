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أخبار البلد

بالخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل العمالة غير المنتظمة

الأحد 29/مارس/2020 - 03:02 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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ينشر "صدى البلد" خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة، ورابط وزارة القوى العاملة للتقديم ومتابعة جميع الخدمات الإلكترونية.

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ضرورة قيام العمالة غير المنتظمة بالإسراع بتسجيل أنفسهم باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لرعايتها في تلك الظروف الاستثنائية، موضحا كيفية التسجيل على الموقع باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/
- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.
- اختيار اضغط هنا للتسجيل.
- املأ بيانات الاستمارة.
- اضغط  على إرسال.

وكان قد كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة تخطى اليوم الأحد، المليون بنحو 200 ألف عامل مسجلة نصف مليون عامل في يوم واحد.

وأكد الوزير أنه يتابع، على مدار الساعة يوميا، تسجيل هذه الفئة عبر المنظومة الإلكترونية للوزارة، والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام مليون و200 ألف بتسجيل أنفسهم.

وقال سعفان إنه يجرى تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر في رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها، وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية الأخرى.

وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة  الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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