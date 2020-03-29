إنشاء ثلاث مستشفيات جديدة في بريطانيا لاستيعاب مصابي فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور بيتر بيباوى، الرئيس التنفيذى بوزارة الصحة بجنوب شرق المملكة المتحدة، إن الخطة الحالية في بريطانيا تركز على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة السعة العددية فى منظومة التأمين الصحى هناك.





وأضاف "بيتر"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سي"، أنه يتم حاليا إنشاء ثلاث مستشفيات بالمملكة المتحدة لمنع انتشار فيروس كورونا والتصدى له.





وأفاد بأنه سيتم توفير حوالى 4000 سرير داخل تلك المستشفيات، لافتا إلى أن جميع المستشفيات بإنجلترا حاليا أفرغت معظم ما لديها من أسرة استعدادا للعدد القادم من المصابين بكورونا.





وأوضح أن منظومة الصحة بإنجلترا تستعد للعمل خارج المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا المحور مهم جدا نظرا لعدم استيعاب المستشفيات الموجودة للعدد الكافى للمصابين هناك، بالإضافة إلى القدرة على علاج بعض الحالات خارج المستشفى والبقاء فى المنزل.





وأكد أن المحور الأهم والذى قامت به مصر، يأخذ خطوات ممتازة وهو ما يتعلق بالمحور المجتمعى، والمقصود به الوعى المجتمعى وإلى أى مدى يساعد المواطنين جميع جهات الدولة من أجل تقليل انتشار الفيروس.