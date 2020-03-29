هؤلاء أكثر عرضة لـ الإصابة بضعف المناعة المزمن

لا شك أنه كلما ضعفت مناعتك أصبحت عرضة للإصابة بالفيروسات والميكروبات؛ لذلك يجب عليك اتباع نظام صحي قوي لرفع المناعة، إلى جانب الانتباه إلى المشروبات والأطعمة التي تساعد على تقويتها.





ضعف الجهاز المناعي





ووفقا لموقع "مايو كلينك"، فإنه غالبًا ما يقاوم نظام المناعة السليم البكتيريا، ولكن لا يمكن لجسمك أن يقاوم بفعالية إذا كان نظامك المناعي ضعيفًا، ويمكن لعدد من الأمراض والظروف والأدوية أن تضعف جهاز المناعة لديك، بما في ذلك:





فيروس نقص المناعة البشرية





داء السُّكَّري





مرض الكلى الحاد





بعض أنواع السرطان





علاج السرطان، مثل العلاج الكيميائي





الأدوية المعطاة لمنع رفض الأعضاء المزروعة





بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وداء كرون والصدفية





سوء التغذية





حداثة السن أو السن المتقدم