AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هؤلاء أكثر عرضة لـ الإصابة بضعف المناعة المزمن

الأحد 29/مارس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
لا شك أنه كلما ضعفت مناعتك أصبحت عرضة للإصابة بالفيروسات والميكروبات؛ لذلك يجب عليك اتباع نظام صحي قوي لرفع المناعة، إلى جانب الانتباه إلى المشروبات والأطعمة التي تساعد على تقويتها. 

ضعف الجهاز المناعي

ووفقا لموقع "مايو كلينك"، فإنه غالبًا ما يقاوم نظام المناعة السليم البكتيريا، ولكن لا يمكن لجسمك أن يقاوم بفعالية إذا كان نظامك المناعي ضعيفًا، ويمكن لعدد من الأمراض والظروف والأدوية أن تضعف جهاز المناعة لديك، بما في ذلك:

فيروس نقص المناعة البشرية

داء السُّكَّري

مرض الكلى الحاد

بعض أنواع السرطان

علاج السرطان، مثل العلاج الكيميائي

الأدوية المعطاة لمنع رفض الأعضاء المزروعة

بعض الأدوية المستخدمة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وداء كرون والصدفية

سوء التغذية

حداثة السن أو السن المتقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار كورورنا.. مشروب خارق يقوي المناعة

أبرزها تراكم الحديد والدهون.. 11 سببا لـ تليف الكبد

أبرزها ألم المفاصل .. علامات تدل على أنك تتناولين الكثير من السكر

هل يبقى فيروس كورونا .. تعرف على رحلته داخل جسم الإنسان

افحص نفسك قبل كورونا.. 5 علامات تدل على ضعف جهازك المناعي

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا

ترشيحاتنا

جاهر بإقامة علاقة مع امرأة وتعاطي المخدرات.. حكاية قضية هزت الرأي العام السعودي

شرف ليك تعدي من أمام بابه.. رد قاسي من نجم الزمالك على تصريحات عصام الحضري

هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس كورونا ؟ علي جمعة يجيب

التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

لكل من حزن على إغلاق الحرم المكي والمسجد النبوي.. اقرأ هذه الرسالة

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنغام تتحدى كورونا وتطل على جمهورها بحفل غنائي.. تعرف على تفاصيله

بإطلالة غير تقليدية.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بنفس الملابس.. حلا شيحة وابنتها تتألقان في أحدث ظهور