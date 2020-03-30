بعد استخدام مصله لعلاج فيروس كورونا 9 حقائق عن الدرن.. وجمال شعبان: الإصابة أعلى في بلاد اعتقدت انقراض السل

- هل تطعيم الدرن يحمي من كورونا؟
- 6 حقائق عن الدرن
- جمال شعبان يوكد: معدلات الإصابة أعلى في البلاد التي اعتقدت أن الدرن انقراض
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء سارة عن إجراء بعض العلماء في أستراليا أبحاثا عن تطعيم الدرن المعروف باسم Bcg الذي يتم إعطاؤه للأطفال في مصر، وبدأ العلماء في اكتشاف مدى تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا في الجسم.
يعد فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.
وبعد اكتشاف قدرة تطعيم الدرن وفعاليته في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كشف موقع "مايو كلينك" عن الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض الدرن.
ووفقا لموقع مايو كلينك فان الدرن مرض معدٍ خطير يُصيب الرئتين في الأساس وتنتقل البكتيريا التي تتسبَّب في الإصابة بمرض الدرن من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي يخرج في الهواء بعد حالات السعال والعطس.
وتتضمن علامات وأعراض الدرن النشط:
- سعالًا يستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر
- السُعال المصحوب بخروج الدم
- ألم في الصدر، أو ألم مصاحب للتنفس أو السعال
وأوصى الموقع بضرورة مراجعة طبيبك إذا كنت مصابًا بالحمى أو فقدان الوزن غير المبرر أو التعرق الليلي أو السعال المستمر، لأن هذه عادةً ما تكون أعراض مرض الدرن، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون نتيجة لمشاكل مرضية أخرى، وبالتالي قد يجري طبيبك بعض الفحوصات لتحديد السبب.
فيما كتب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة بشأن الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال "شعبان"، فى منشوره: "التطعيم ضد الدرن قد يكون وقاية من فيروس كورونا".
وأضاف "فاكرين وإحنا أطفال الحقنة اللي في الكتف الشمال والعياط ساعتها من وجعها وكنا متضايقين من شكلها دي التطعيم ضد الدرن تخيلوا العلماء بيقولوا إن هذه الحقنة من الممكن أن تكون السبب في مناعة المصريين والأفارقة ضد كورونا".
وتابع: "البلاد التي توقفت عن حقن أطفالها على أساس إن الدرن انقرض عندهم هم من أصحاب المعدلات الكبرى فى الإصابة بفيروس كورونا، وأستراليا تقوم حاليا بدراسة على ٤٠٠٠ شخص من الكبار لكي تتأكد".
وتوصي المراكز المتخصصة في مكافحة الأمراض والوقاية منها بفحص الأشخاص المعرضين لخطر زائد للإصابة بمرض الدرن، بغرض البحث عن العدوى الكامنة للدرن، وتشمل هذه التوصية ما يلي:
- المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .
- مستخدمي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي.
- من هم على اتصال بأشخاص مصابين بالعدوى.
- الأشخاص من الدول المنتشر فيها عدوى الدرن مثل دول عديدة بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
- الأشخاص الّذين يعيشون أو يعملون في المناطق الشائع بها عدوى الدرن، مثل السجون ومراكز التمريض.
- العاملين بالرعاية الصحية الذين يعالجون الأشخاص المعرضين لمعدل خطر مرتفع للإصابة بمرض الدرن.
- الأطفال المرافقين للبالغين العرضة لخطر الإصابة بالدرن.
ووفقًا لما نشره موقع "cdc" إليكم أهم فوائد لقاح الدرن على الصحة فى المدى البعيد.
كما يعمل تطعيم الدرن على تحفيز الخلايا الليمفاوية T وهي المسئولة عن مهاجمة أي عدوى أو فيروس يدخل جسم الإنسان وبالتالي يكون له تأثير كبير على مهاجمة فيروس كورونا.