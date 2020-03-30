بعد استخدام مصله لعلاج فيروس كورونا 9 حقائق عن الدرن.. وجمال شعبان: الإصابة أعلى في بلاد اعتقدت انقراض السل

- هل تطعيم الدرن يحمي من كورونا؟ - 6 حقائق عن الدرن - جمال شعبان يوكد: معدلات الإصابة أعلى في البلاد التي اعتقدت أن الدرن انقراض









انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء سارة عن إجراء بعض العلماء في أستراليا أبحاثا عن تطعيم الدرن المعروف باسم Bcg الذي يتم إعطاؤه للأطفال في مصر، وبدأ العلماء في اكتشاف مدى تأثير تطعيم الدرن على فيروس كورونا في الجسم.







يعد فيروس كورونا المستجد من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه خلال 14 يوما من ظهوره، وتكمن أعراضه في ارتفاع درجة الحرارة والكحة الجافة وافتقاد حاسة الشم والتذوق.





وبعد اكتشاف قدرة تطعيم الدرن وفعاليته في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كشف موقع "مايو كلينك" عن الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض الدرن.





ووفقا لموقع مايو كلينك فان الدرن مرض معدٍ خطير يُصيب الرئتين في الأساس وتنتقل البكتيريا التي تتسبَّب في الإصابة بمرض الدرن من شخص إلى آخر من خلال الرذاذ الذي يخرج في الهواء بعد حالات السعال والعطس.









وتتضمن علامات وأعراض الدرن النشط:





- سعالًا يستمر ثلاثة أسابيع أو أكثر





- السُعال المصحوب بخروج الدم





- ألم في الصدر، أو ألم مصاحب للتنفس أو السعال





وأوصى الموقع بضرورة مراجعة طبيبك إذا كنت مصابًا بالحمى أو فقدان الوزن غير المبرر أو التعرق الليلي أو السعال المستمر، لأن هذه عادةً ما تكون أعراض مرض الدرن، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون نتيجة لمشاكل مرضية أخرى، وبالتالي قد يجري طبيبك بعض الفحوصات لتحديد السبب.