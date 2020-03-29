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فن

محمد رمضان ينشر كواليس مسلسل البرنس لأول مرة.. شاهد

الأحد 29/مارس/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام فيديو له من كواليس تصوير مسلسل البرنس .

فيما شكر محمد رمضان أهالى منطقة أبو رواش حيث كتب معلقًا: "شكرًا أهالي أبو رواش على حسن تعاونكم معانا انهاردة في تصوير مسلسل #البرنس".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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