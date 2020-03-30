هواوي تقدم عصرًا جديدًا من رؤية التصوير الفوتوغرافي.. تفاصيل

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين Huawei Consumer Business Group (BG) في الصين عن اطلاق هاتف HUAWEI P40 Pro+ وهاتف HUAWEI P40 Pro وهاتف HUAWEI P40، الهواتف الذكية الرائدة الجديدة من سلسلة هواتف HUAWEI P40 التي تتميز بتصميمات متطورة مع ابتكارات الكاميرا الرائدة التي تتوسع بشكل جذري في إمكانات التصوير الفوتوغرافي المحمول والفيديو.

تواصل سلسلة HUAWEI P40 تراث السلسلة في التميز في التصوير. يحتوي المستشعر الكبير مقاس 1 / 1.28 بوصة على حجم بكسل متراكم يبلغ 2.44um لتعزيز امتصاص الضوء بشكل كبير لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، في حين أن تصميم المنظار المحسّن يحقق تكبير بصري حقيقي يصل إلى 10x. السلسلة الكاملة تأتي مدعومة بمعالج Kirin 990 5G وتدعم شبكة الجيل الخامس 5G عالية السرعة و Wi-Fi 6 Plus. تم تضمين الأجهزة المتقدمة في جسم جميل وصغير الحجم. تتميز الهواتف بشاشة HUAWEI Quad-Curve Overflow التي توفر انسيابية واستجابة رائعة.

قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "لطالما كانت سلسلة هواتف HUAWEI P تدور حول جماليات مبتكرة وأجهزة متميزة، تمثل أفضل ما في التصميم والتكنولوجيا الصناعية. بفضل مستشعر رائع، وعدسات من لايكا Leica، ومعالج قوي ومحرك HUAWEI XD Fusion، فإن سلسلة هواتف HUAWEI P40 تجسد تركيزنا وتقدم تجربة تصوير فائقة الوضوح طوال اليوم لمساعدة المستهلكين على تحقيق رؤيتهم الإبداعية.