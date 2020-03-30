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فن

شاهد.. لحظة نقل إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:49 ص
إيناس عز الدين
إيناس عز الدين
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آيه عاطف
قامت وزارة الصحة بإرسال سيارة إسعاف لنقل الفنانة إيناس عز الدين، لمستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.

قالت إيناس  عز الدين، من داخل سيارة الإسعاف :" انا في عربية الاسعاف و طالعة على حميات امبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية و استهزاء او هزار ومع ذلك مش بتمنى انهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه ..علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه".

كما نشرت لايف من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" قبل وصول سيارة الإسعاف، وعلقت عليه قائلة :" ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم انا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة اصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".

بينما تابعت :"لايف قصير وانا في انتظار سيارة الإسعاف ومن كل قلبي بشكر دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و وزارة الصحة على سرعة الاستجابة و ما تقلقوش كله خير صدقوني مافيش حاجة واهدوا واطمئنوا اهم حاجة ما تنشروش الذُعر و الخوف وخدوا احتياطاتكم واحذروا".
شاهد.. لحظة نقل إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ فيروس كورونا
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