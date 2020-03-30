شاهد.. لحظة نقل إيناس عز الدين لمستشفى العزل بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

قامت وزارة الصحة بإرسال سيارة إسعاف لنقل الفنانة إيناس عز الدين، لمستشفى العزل بعد إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.





قالت إيناس عز الدين، من داخل سيارة الإسعاف :" انا في عربية الاسعاف و طالعة على حميات امبابة علشان الناس اللي فاكرين المرض فيه دعاية و استهزاء او هزار ومع ذلك مش بتمنى انهم يدوقوه علشان يتعلموا يحترموه .. علشان اللي بيعمل كده بيتهيأله كل الناس بتعمل زيه".





كما نشرت لايف من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك" قبل وصول سيارة الإسعاف ، وعلقت عليه قائلة :" ادعولي واشكركم على خوفكم وقلقكم انا بحاول بقدر المستطاع أكون قوية ومتماسكة اصعب مشكلة بقابلها صعوبة التنفس وبلع ريقي".



