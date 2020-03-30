رشا مجدي: 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل سداد القروض 6 أشهر

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن الاقتصاد المصري أقل اقتصاديات العالم تضررا بفيروس كورونا، موضحة أن لغة الأرقام تعكس الحقيقة والأمر الواقع، مشيرةً إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي كشف أن 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر.





وأضافت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة" صدى البلد"، أن تصريحات محافظ البنك المركزى كانت مهمة جدا و تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، لأنهم المستفيد الأكبر منها، موضحةً أن هناك بعض المأجورين شككوا في قرارات البنك المركزي بعمل حد أقصى للإيداع والسحب سواء من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك ، وأضافت أن محافظ البنك المركزي أكد " إن القرارات وقائية في المقام الأول ضد عدوى كورونا اللي ممكن تتنقل عم طريق الكاش وقال إن أي عميل عاوز 20 مليون دولار يتم ضخها في حسابه عن طريق التحويلات البنكية لأن فيه تريليون جنيه سيولة عند البنك المركزي بالرغم من أنه تم سحب 30 مليار جنيه خلال الـ3 أسابيع اللي فاتوا".





وأشارت الإعلامية رشا إلى أن محافظ البنك المركزى، أكد أن هناك نحو 540 مليار جنيه بيتم تداولها خارج الجهاز المصرفي و 15 مليون مواطن بيقوموا بعمليات مصرفية عن طريق الأون لاين ..موضحة أنه تم استثناء أو إعفاء الشركات من قرار الحد الأدنى و الأقصى للسحب اليومى ،بسبب الالتزامات اليومية ومرتبات وخلافه.





وأوضحت الإعلامية رشا أن " طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد أن مصر أقوى وفي أمان من قبل 2011.. و أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر الوضع مستقر ".







