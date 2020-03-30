رشا مجدي: 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل سداد القروض 6 أشهر

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن الاقتصاد المصري أقل اقتصاديات العالم تضررا بفيروس كورونا، موضحة أن لغة الأرقام تعكس الحقيقة والأمر الواقع، مشيرةً إلى أن طارق عامر محافظ البنك المركزي كشف أن 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر.
وأضافت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة" صدى البلد"، أن تصريحات محافظ البنك المركزى كانت مهمة جدا و تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، لأنهم المستفيد الأكبر منها، موضحةً أن هناك بعض المأجورين شككوا في قرارات البنك المركزي بعمل حد أقصى للإيداع والسحب سواء من ماكينات الصراف الآلي أو البنوك ، وأضافت أن محافظ البنك المركزي أكد "إن القرارات وقائية في المقام الأول ضد عدوى كورونا اللي ممكن تتنقل عم طريق الكاش وقال إن أي عميل عاوز 20 مليون دولار يتم ضخها في حسابه عن طريق التحويلات البنكية لأن فيه تريليون جنيه سيولة عند البنك المركزي بالرغم من أنه تم سحب 30 مليار جنيه خلال الـ3 أسابيع اللي فاتوا".
وأشارت الإعلامية رشا إلى أن محافظ البنك المركزى، أكد أن هناك نحو 540 مليار جنيه بيتم تداولها خارج الجهاز المصرفي و 15 مليون مواطن بيقوموا بعمليات مصرفية عن طريق الأون لاين ..موضحة أنه تم استثناء أو إعفاء الشركات من قرار الحد الأدنى و الأقصى للسحب اليومى ،بسبب الالتزامات اليومية ومرتبات وخلافه.
وأوضحت الإعلامية رشا أن " طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد أن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد أن مصر أقوى وفي أمان من قبل 2011.. و أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر الوضع مستقر ".
أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، حزمة من القرارات الهامة للمواطنين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، وجاءت أبرز التصريحات كالتالي:
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أنه من الوارد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن مصر مستعدة اقتصاديا في حالة فرض حظر تجول كامل، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي لن يكون اسوأ من الانفلات الأمني في 2011.
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن هناك 20 مليون مواطن استفادوا من تأجيل أقساط القروض.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن أسعار العملات في العالم تدهورت بينما في مصر فالوضع مستقر نسبيًا.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن "تحويلات المصريين من الخارج بلغت 26 مليار دولار"، معقبًا "12 مليار دولار حصيلة التصدير من السوق المصرية العام الماضي".
وتوقع محافظ البنك المركزي أن تنخفض أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تتابع وتدعم قرارات المركزي الاقتصادية.
توقع طارق عامر، أن تنخفض أسعار الوقود خلال الفترة القادمة، موضحا أن "اللجنة المختصة ستجتمع خلال أيام ومعلوماتي تؤكد انخفاض الأسعار".
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه سيتم فرض غرامات على معارض السيارات الذين يقومون بعمليات بيع نقدي "كاش" وفقا لبرنامج الشمول المالي.
وكشف أنه تم تأجيل أقساط القروض والفوائد عليها لمدة 6 أشهر، وليس إلغاء الفوائد.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه تم التنازل عن 220 ألف قضية للمودعين لدى البنوك.
وأشار طارق عامر إلى أنه تم سحب 30 مليار من البنوك خلال 3 أسابيع.