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أخبار العالم

بعد إصابة مستشارته بـ كورونا.. نتنياهو يحسم أمر دخوله الحجر الصحي

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:53 م
نتنياهو يحسم الأمر
نتنياهو يحسم الأمر بشأن دخوله الحجر الصحي
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دعاء أبوهشيمة
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدخول الفوري في حجر صحي إلى حين انتهاء إجراءات التأكد من حالته؛ وذلك بعد إصابة مستشارته بفيروس كورونا

ووفقا لصحيفة "صفا" الفلسطينية، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب، أنه من أجل ازالة الشك وقبل انتهاء عمل تقصي أماكن تواجد المستشارة التي تعمل مع نتنياهو والتي تبين انها مصابة بالكورونا، تقرر أن يدخل رئيس الحكومة والطاقم المقرب منه الى العزل الصحي إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية.

وأضاف مكتب رئيس الحكومة أنه وفقا لتقصيات وزارة الصحة، ستقرر الوزارة بالتشاور مع طبيب رئيس الحكومة الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي لنتنياهو وطاقمه.

ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن اختلاط نتنياهو مع مستشارته لشئون اليهود المتدينين والتي تبين لاحقًا إصابتها بالفيروس، حيث أخذ بعدها عينة من نتنياهو لفحص إمكانية إصابته بالفيروس ولم تتضح النتيجة بعد.

وقبل قليل، أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس بحاجة للحجر الصحي؛ وذلك بعد توارد أنباء عن أنه سيخضع للعزل الصحي بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها إنه "لا حاجة لدخول نتنياهو الحجر الصحي لأنه لم يكن على علاقة بأحد موظفي رئاسة الوزراء الذي أصيب بفيروس كورونا"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الوزارة: "تقوم الجهات المختصة في وزارة الصحة بتحقيق وبائي حول موظف يعمل في محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم سيتم تمرير تعليمات مفصلة بهذا الشأن".

وتابعت قائلة إنه: "وأضافت أنه "وفقا للتقييم الأولي، لا حاجة لدخول رئيس الوزراء إلى الحجر الصحي لأنه لم يكن على علاقة قريبة مع المريض ولم يلتق معه. كما اتضح أنهما لم يمكثا في نفس الغرفة خلال الأسبوعين الأخيرين".

وأعلنت اسرائيل، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4347؛ وذلك بعد تسجيل 100 إصابة جديدة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 15 حالة وفاة.

وفي وقت سابق، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمان، بأن هناك مخاوف من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال "عيد الفصح"، متوقعًا في الوقت ذاته أن يصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 200 حالة خطيرة أسبوعيًا.
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