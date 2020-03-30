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أخبار البلد

وزيرة الصحة: اكتشاف 47 حالة جديدة لفيروس كورونا وارتفاع المصابين لـ 656

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:08 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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محمود مطاوع
واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تفقد جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، فى اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. 
وفى بداية الاجتماع، استعرضت الوزيرة الموقف الحالى للحالات، حيث أشارت إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابي إلى سلبي، بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن 132 حالة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما يبلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ 182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى، ويخصم من الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة.

كما استعرضت الوزيرة التوزيع الجغرافى لعدد المرضى بالمحافظات المختلفة، وموقف التقصى الذى تجريه فرق الوزارة. 

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد "PCR"، فأوضحت الوزيرة أنه يوجد حاليا 26 معملا حاليا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وستتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة. 

كما عرضت الوزيرة موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.
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