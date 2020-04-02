تعليق عمل أكثر من 30 ألف موظف بالخطوط الجوية البريطانية

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستعلق عمل أكثر من 30.000 موظف، بدءا من طاقم الطائرة إلى الموظفين الأرضيين والمهندسين وموظفي المكتب الرئيسي، حتى نهاية مايو في إطار خطة الإجازة الحكومية للشركات التي أصابها جائحة فيروس كورونا.





وقالت شركة الطيران إن جميع الموظفين المعلقين سيحصلون على 80 ٪ من راتبهم.





وكانت شركة جنرال اليكتريك قد أعلنت نيتها الاستغناء عن 50% من موظفي تصنيع محركات الطيران بسبب ضغوط فيروس كورونا على قطاع الطيران.





وقالت الشركة لشبكة CNBC الأمريكية إنها تخطط لتسريح نصف موظفي تصنيع المحركات لوحدة الطيران في الوقت الذي يتسبب فيه الفيروس التاجي في تدمير الصناعة.





وأشارت إلى أن الخطوة ستشمل آلاف الوظائف في الوحدة المهمة وتستمر لمدة أربعة أسابيع.





وتأتي التخفيضات الإضافية بعد أقل من شهر من إعلان الشركة أنها ستقطع 10٪ من وحدة الطيران ، مما سيؤثر على حوالي 2600 عامل.



