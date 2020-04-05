ارتفاع المؤشرات الكويتية في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد.



وبحلول الساعة 09:33 صباحًا بتوقيت الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 1.19 بالمائة، وزاد الرئيسي 0.12 بالمائة، كما صعد المؤشر العام 0.88 بالمائة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25 بالمائة.



وفي تلك الأثناء بلغت قيمة التداول 4.80 مليون دينار، وزعت على 18.09 مليون سهم، بتنفيذ 1.14 ألف صفقة.



وتصدرت وربة للتأمين القائمة الخضراء بـ9.31 بالمائة، فيما جاء سهم ثريا على رأس التراجعات بـ21.93 بالمائة.



وبشأن أنشط التداولات، جاء الدولي المرتفع 1.01 بالمائة على رأس الكميات بـ3.68 مليون سهم، فيما تصدر بيتك السيولة بـ1.62 مليون دينار، بنمو 0.81 بالمائة.



