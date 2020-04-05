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هيئة الإسعاف: 88% من مصابي كورنا حالتهم مستقرة.. ومعظم البلاغات من القاهرة.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 06:15 م
هيئة الإسعاف
هيئة الإسعاف
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اسراء صبري
قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن كل محافظة لديها 10 سيارات اسعاف احتياطية فى حالة زيادة الضغط، لافتا إلي أن جميع الاطقم مدربة وعلي قدر كافي من الاستعداد لمواجهة أي تطور فى الموضوع، وحاليا لدينا اكتفاء ذاتى.

وأكد محمد جاد، أثناء حوارة مع برنامج "صباحك مصري" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن الهيئة تتلقى البلاغ من غرفة العميات بوزارة الصحة، عند تحديد حالة اصابة أو مشتبه بها يتم إبلاغ الشخص الموجود داخل غرفة الأزمات ببيانات الحالة، ويتم التواصل معها وإبلاغها أننا سنصل لاصطحابه للمستشفى، ويتم إرسال أقرب سيارة له.

وأوضح رئيس هيئة الاسعاف، أن العاملين بهيئة الإسعاف رجال وطبيعتهم فدائية، يتنافسون لخدمة مجتمعهم بكل طاقتهم، قائلا: عند الإبلاغ عن حالة إصابة بكورونا يتنافس الجميع على الذهاب لنقلها للمستشفى.

وأضاف أن هناك خطة منظمة لنقل المصاب أو المشتبة فية، لافتا إلي أن المشتبة بهم بيتم  تحويلهم إلي مستشفي الصدر او الحميات ليقوم بالفحص، وفى حالة تأكد الاصابة بيتم تحويلة إلي مستشفيات العزل.

ولفت إلي أن أكثر من 88% من الحالات المصابة بكورنا حالتهم مستقرة وليس لديهم أعراض مقلقة، وعزلهم بغرض منع نشر العدوى، موضحًا أن خدمة الإسعاف لمصابي كورونا هي خدمة وطنية مجانية 100%.

وأشار إلي أن أقليم محافظة القاهرة هو أكثر الاماكن التى تصل منها بلاغات.
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