الجزائر.. تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 152 شخصًا.





ومساء أمس السبت، اتخذت الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، إجراءات جديدة لوقف تفشي فيروس كورونا وذلك بتوسيع الحجر الصحي الجزئي على كافة ولايات البلاد مع حظر للتجول يبدأ من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا.





كما قرر الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد تمديد الفترة الزمنية لحظر التجول بالنسبة لتسع ولايات الخاضعة للحجر الصحي الجزئي وذلك بدءا من الساعة الثالثة زوالا حتى السابعة صباحا من اليوم التالي.





ويتعلق الأمر بولايات الجزائر العاصمة، ووهران، وبجاية، وسطيف، وتيزي وزو، وتيبازة، وتلمسان، والمدية وعين الدفلى.





كما تقرر أيضا الإبقاء على ولاية البليدة تحت الحجر الصحي الشامل.



