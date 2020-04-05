محافظ البحر الأحمر يوضح وضع الحجر الصحي بعد وصول 323 مصريا من الخارج

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه وصل اليوم إلى مرسى علم 323 مواطنا عائدا من واشنطن؛ موضحا أنه تم الاشتباه في حالة ووضعت في مكان بعيد عن الآخرين .





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للعائدين من الخارج إلي مرسى علم، منوها أن جميع الموجودين بمرسى علم يشعرون بالرضى عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا.





وأكد حنفي، أنه قام بالتسوق في أحد الأسواق وقابل الأجانب من مختلف الجنسيات واشادوا بالإجراءات التي تتخذها الدولة، لافتا أنهم جميعا أكدوا على ضرورة القضاء على التجمعات .





ولفت حنفي، أنه يتابع الأسواق بصفة يومية ليؤكد أن الأسعار ثابتة وأن التجار لا يستغلون الوضع، مطمئن المصريين على الوضع في محافظة البحر الأحمر .