محافظ البحيرة يتفقد الأعمال النهائية لخط طرد الصرف الصحي بشارع عبد السلام الشاذلي

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأعمال النهائية يرافقه المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولى الشركة المنفذة لأعمال الإحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور.





وذلك بقطر 630 مم وطول 1000 متر وتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه ، وذلك ضمن مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بدمنهور.





وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو المشروعات وفقا للمواصفات والجودة القياسية مشيرًا إلى أن الاعمال الختامية للربط جارى العمل بها ومن المقرر الانتهاء من الأعمال وبدء تشغيل الخط خلال ساعات .





وأضاف أنه خلال الفترة القادمة ستتم إعادة تطوير وتجميل شارع عبد السلام الشاذلى بالكامل بما يتلاءم مع عراقة وتاريخ مدينة دمنهور.