بعد نقله للمستشفى بسبب كورونا.. تفاصيل الحالة الصحية لـ بوريس جونسون

نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مساء اليوم، الأحد، إلى المستشفى بعد أن عانى من استمرار أعراض الإصابة بالفيروس لمدة 10 أيام متواصلة.





وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أصر داونينج ستريت على أنه مجرد إجراء احترازي، لكن اعتراف جونسون مساء الأحد جاء بعد أيام من الأنباء والشائعات بأن حالته تزداد سوءا.





وقال متحدث باسم داونينج ستريت إنه "بناء على نصيحة طبيبه، تم إدخال رئيس الوزراء الليلة إلى المستشفى لإجراء فحوصات. هذه خطوة احترازية، حيث لا يزال رئيس الوزراء يعاني من أعراض متواصلة لفيروس كورونا بعد 10 أيام من الاختبارات الإيجابية للفيروس".





وأضافت الصحيفة أن جونسون نقل إلى مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية الوطنية "حكومية" في لندن، حيث سيبقى داخله طالما دعت الحاجة.





من المفهوم أن جونسون لا يزال مسؤولًا عن الحكومة، على الرغم من أن دومينيك راب، وزير الخارجية وأول وزير الخارجية على استعداد لتولي المسؤولية إذا ساءت حالة جونسون.





راب، الوزير المعين لتولي المنصب إذا كان رئيس الوزراء عاجزًا عن القيام بمهامه ، على الرغم من ذلك، سيرأس اجتماع يوم الاثنين صباحًا للجنة C-19 الحكومية ، والتي تقود الاستجابة للوباء.





كان جونسون يأمل في ترك الحجر الصحي يوم الجمعة بعد سبعة أيام من العزلة الذاتية لكن درجة حرارته المستمرة اضطرته للبقاء داخل شقته في 10 داونينج ستريت.





وذكرت الصحيفة أنها تلقت أنياء خلال الأسبوع الماي بأن جونسون كان مريضا بشكل خطير أكثر من استعداده هو أو مسؤوليه للإعلان، وأن الأطباء كانوا قلقين بشأن تنفسه.





لكن داونينج ستريت نفى بشكل قاطع أن صحة رئيس الوزراء تدهورت بشكل خطير، وأصر على عدم وجود خطط في ذلك الوقت لدخوله المستشفى.





وفي وقت سابق من يوم الأحد، سُئل مات هانكوك عن مدى سوء حالة رئيس الوزراء. وقال وزير الصحة يوم الأحد: 'إنه بخير. كنت أتحدث معه كل يو، عدة مرات في اليوم ... لقد سيطر على الوضع كثيرا، لكنه لا يزال يعاني من ارتفاع درجة الحرارة. وأضاف: 'إنه يعمل بعيدًا داخل داونينج ستريت. إنه في حالة معنوية جيدة".





هانكوك نفسه خرج لتوه من العزل بعد ظهور أعراض كورونا عليه، لكنه يبدو في حال أفضل.





وغرد جيريمي هانت، وزير الصحة السابق ومنافس جونسون الرئيسي لقيادة حزب المحافظين العام الماض ، على تويتر: 'أفكاري مع بوريس جونسون هذا المساء. ومهما كانت القناعات السياسية، فإن البلد بأكمله متحد ويرغب أن يكون رئيس وزرائنا بصحة جيدة في أقرب وقت ممكن".



