AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بأمر فيروس كورونا لاعب كرة قدم شهير يصبح طبيبا.. من هو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 08:29 ص
ميرون رول
ميرون رول
Advertisements
محمد وديع
تحول لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير ميرون رول، ظهير دفاع فريق "تينيسي تايتنز"، إلى طبيب والسبب فيروس كورونا حيث إنه بصفته يدرس بكلية الطب كطبيب مقيم وفي سنة الامتياز بمستشفى ماساتشوستس في بوسطن بولاية فلوريدا، على خطوط المواجهة الأمامية لمعالجة المرضى لابد أن يعمل ساعات الدراسة.
 
والتحق رول بكلية الطب بجامعة فلوريدا في عام 2013. وتخرج في عام 2017 ، وهو الآن طبيب امتياز.

وقال اللاعب الشهير في حديث مع شبكة sbnation  الأمريكية إنه فور تخصيص المستشفى لـعلاج مرضى  Covid-19 ، تدفق المرضى عليهم من كل مكان. وإنه عند دخوله المستشفى ، أدرك على الفور أنه يلعب لعبة كرة مختلفة. حيث يرتدي قناعًا ، ويحصل على معقم لليدين بمجرد دخوله ، وهناك المزيد من محطات التعقيم حول المستشفى. هناك أيضًا هذا التطبيق الذي نستخدمه الآن لتحديد نوع الأعراض قبل أن نبدأ في العمل، في حين كان يرتدى قناعا حديديا في لعبة كرة القدم.

اقرأ أيضا:

وأضاف أن غرفة العمليات مختلفة بالتأكيد عن غرف ملابس اللاعبين. "فنحن نعمل كثيرًا - على حالات انتقائية إلى حد كبير أو حالات طارئة. لقد كان طاقم جراحة الأعصاب متدرجًا نوعًا ما حتى لا نكون جميعًا هنا ولا نتعرض جميعًا للعدوى في نفس الوقت في حين كل اللاعبين يتواجدوا بالكامل مع المدرب.

وأكد على سعادته أنه يعمل في أحد أكبر المستشفيات في الولايات المتحدة التي تشرف عليها جامعة هارفارد، مضيفا أنهم لديهم الكثير من الموارد في الأساس. ولكن هناك نقص في الأقنعة.

ووجه نصيحة للمواطنين من خلال خبرته كلاعب كرة قدم بأن يستمر المواطنين في الحفاظ على ذهنهم حادًا وسلامتهم النفسية، قائلا "وإذا لم نتمكن من الخروج منن المنازل والحصول على بعض العمل البدني. فكن مبدعًا ، وكن ذكيًا في ذلك ، ولكن حافظ على استعدادك لما بعد كورونا لأن هذا لن يستخدم كعذر إذا لم تكن حادًا عندما يبدأ كل شيء مرة أخرى. سيبدأ مرة أخرى - صدق ذلك. عليك أن تضع ذلك في الاعتبار: ستكون هناك نهاية. أنا متفائل بأنه سيكون هناك ، لا أعرف متى. ولكن عندما يحدث ذلك ، يجب أن تكون جاهزا".


سجلت الولايات المتحدة أمس الأحد عشرة آلاف و 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا و680 حالة وفاة.

وبحسب "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 312.317 حالة.

فيما تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ 8500 وفاة لتسجل 8503 حالات وفاة.

بأمر فيروس كورونا لاعب كرة قدم شهير يصبح طبيبا.. من هو
بأمر فيروس كورونا لاعب كرة قدم شهير يصبح طبيبا.. من هو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصيبت في لعبة قبل عامين.. أمريكية تقاضي شركة ديزني بمبلغ تعويض ضخم

شاهد: حجم الدمار في ولاية تينيسي الأمريكية بسبب الزوابع العنيفة

بقيمة 8 مليارات دولار.. الكونجرس يمرر خطة لمواجهة فيروس كورونا

احتمال إصابة ترامب بفيروس كورونا.. تفاصيل

البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة ترامب بفيروس كورونا

الفيروس يضرب السجون ..ارتفاع مخيف في إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مثلي الجنسية ويرتدي حمالة صدر.. حقائق صادمة عن حفيد عمر الشريف

كفارة صيام شهرين متتابعين.. 3 أفعال محرمة عقوبتها الصوم 60 يوما

حقيقة وفاة رئيس جامعة المنصورة

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

ياريت محدش يستهتر.. طبيب بمستشفى العزل بـ بلطيم يوجه رسالة للمواطنين

متى تُفتح أبواب السماء ؟.. في 5 ليال يُستجاب بها الدعاء فاتتك ليلة.. فاغتنم ما تبقى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ابنة عمرو دياب تتألق بإطلالة كاجوال.. شاهد

ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل