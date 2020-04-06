بأمر فيروس كورونا لاعب كرة قدم شهير يصبح طبيبا.. من هو

تحول لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير ميرون رول، ظهير دفاع فريق "تينيسي تايتنز"، إلى طبيب والسبب



والتحق رول بكلية الطب بجامعة فلوريدا في عام 2013. وتخرج في عام 2017 ، وهو الآن طبيب امتياز. تحول لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير ميرون رول، ظهير دفاع فريق "تينيسي تايتنز"، إلى طبيب والسبب فيروس كورونا حيث إنه بصفته يدرس بكلية الطب كطبيب مقيم وفي سنة الامتياز بمستشفى ماساتشوستس في بوسطن بولاية فلوريدا، على خطوط المواجهة الأمامية لمعالجة المرضى لابد أن يعمل ساعات الدراسة.والتحق رول بكلية الطب بجامعة فلوريدا في عام 2013. وتخرج في عام 2017 ، وهو الآن طبيب امتياز.





وقال اللاعب الشهير في حديث مع شبكة sbnation الأمريكية إنه فور تخصيص المستشفى لـعلاج مرضى Covid-19 ، تدفق المرضى عليهم من كل مكان. وإنه عند دخوله المستشفى ، أدرك على الفور أنه يلعب لعبة كرة مختلفة. حيث يرتدي قناعًا ، ويحصل على معقم لليدين بمجرد دخوله ، وهناك المزيد من محطات التعقيم حول المستشفى. هناك أيضًا هذا التطبيق الذي نستخدمه الآن لتحديد نوع الأعراض قبل أن نبدأ في العمل، في حين كان يرتدى قناعا حديديا في لعبة كرة القدم.





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وأضاف أن غرفة العمليات مختلفة بالتأكيد عن غرف ملابس اللاعبين. "فنحن نعمل كثيرًا - على حالات انتقائية إلى حد كبير أو حالات طارئة. لقد كان طاقم جراحة الأعصاب متدرجًا نوعًا ما حتى لا نكون جميعًا هنا ولا نتعرض جميعًا للعدوى في نفس الوقت في حين كل اللاعبين يتواجدوا بالكامل مع المدرب.





وأكد على سعادته أنه يعمل في أحد أكبر المستشفيات في الولايات المتحدة التي تشرف عليها جامعة هارفارد ، مضيفا أنهم لديهم الكثير من الموارد في الأساس. ولكن هناك نقص في الأقنعة.





ووجه نصيحة للمواطنين من خلال خبرته كلاعب كرة قدم بأن يستمر المواطنين في الحفاظ على ذهنهم حادًا وسلامتهم النفسية، قائلا "وإذا لم نتمكن من الخروج منن المنازل والحصول على بعض العمل البدني. فكن مبدعًا ، وكن ذكيًا في ذلك ، ولكن حافظ على استعدادك لما بعد كورونا لأن هذا لن يستخدم كعذر إذا لم تكن حادًا عندما يبدأ كل شيء مرة أخرى. سيبدأ مرة أخرى - صدق ذلك. عليك أن تضع ذلك في الاعتبار: ستكون هناك نهاية. أنا متفائل بأنه سيكون هناك ، لا أعرف متى. ولكن عندما يحدث ذلك ، يجب أن تكون جاهزا".







