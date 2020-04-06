إدارة الأهلي ترد على محمود طاهر

تغنى محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، بتصريحات محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء السابق، والذي أشاد بما يقدمه المجلس الحالي بقيادة محمود الخطيب.





وكتب الجارحي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "محمود الخطيب رمز وقيمة.. ومن يعشق الأهلي يساند حتى النهاية.. كلمات بسيطة بمعان كبيرة أطلقها المهندس محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي، وهي كلمات ليست بغريبة عن أبناء النادي الأهلي ومسئوليه".





وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: "هذه هي مدرسة النادي الأهلي الراقية التي نفخر بالانتماء إليها.. الأهلي غير".





وكان محمود طاهر، تولى رئاسة الأهلي منذ 2014 وحتى 2018، قبل أن يخسر أمام محمود الخطيب الرئيس الحالي.







