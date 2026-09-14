بيولي يعود إلى حسابات طرابزون سبور.. وتطورات جديدة بشأن مستقبل تشيمشير

شهد ملف المدير الفني لنادي طرابزون سبور التركي تطورات جديدة، في ظل حالة عدم الرضا عن نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا عقب الأداء الضعيف أمام قونيا سبور.

ووفقًا لما ذكره الصحفي التركي حسن تونجل عبر شبكة HT Spor، فإن إدارة طرابزون سبور لا تتوقع استمرار حسين تشيمشير في منصبه خلال الفترة المقبلة، بعد المستوى الذي ظهر به الفريق في مواجهة قونيا سبور.

وأوضح تونجل أن اسم الإيطالي ستيفانو بيولي عاد بقوة إلى طاولة مفاوضات إدارة النادي، ليصبح المدرب الإيطالي أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق.

وأشار الصحفي التركي إلى أن المفاوضات المقترحة مع بيولي تتضمن عقدًا لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، بينما تتجاوز تكلفة التعاقد معه حاجز 3 ملايين يورو.

وفي المقابل، أكد تونجل أن شينول غونيش، الذي سبق له تدريب طرابزون سبور، لم يتم التواصل معه حتى الآن، رغم وجود اسمه ضمن قائمة المدربين المرشحين داخل النادي.

أما الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، فلا يُعد من الخيارات الواقعية لطرابزون سبور وفقًا لهذه التطورات، في ظل الإشارة إلى أنه لن يتولى تدريب أي فريق خلال الموسم الحالي.