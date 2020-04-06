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حوادث

استولوا على مليون جنيه سوداني.. سقوط منتحلي صفة ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:04 م
اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة
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كتب محمد صبرى
انتحل ٦ أشخاص صفة رجال من مباحث الأموال العامة للاستيلاء على مليون جنيه سوداني من تاجر ومندوب مشتريات، حيث نجح رجال الامن فى تحديدهم و ضبط عناصر التشكيل العصابي، وتبين أنهم تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب سرقة المواطنين، عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة. 

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة من تاجر ومندوب مشتريات قررا بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سوداني عن طريق إنتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالإتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي، حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالإستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفرّوا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث التى اشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم ٦ أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضُبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالى قدره ٣٠ ألف جنيه مصري. 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم يكونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، واتُخذت الإجراءات القانونية. 
استولوا على مليون جنيه سوداني.. سقوط منتحلي صفة ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة
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