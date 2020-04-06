طريقة عمل دجاج كنتاكي كالمحترفين في المنزل

نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل وفقا لخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا" على قناة "سي بي سي سفرة".
دجاج بروستد
1 دجاجة (مقطعة 8 قطع)
2 بيض
1/2 كوب حليب
2 كوب دقيق
1 ملعقه صغيره بابريكا
1 ملعقه صغيره زعتر
1- احضري الدقيق وتبليه بالملح والفلفل ،البابريكا ،البصل البودرة ،الثوم البودرة
2- ثم ضعي البيض في ايناء اخر وتبليه بالملح والفلفل ثم ضيفي له القليل من اللبن وقلبيهم جيدا
3- ضعي الدجاج في البيض ثم في الدقيق ثم في البيض مرة اخرى ثم الدقيق ثم ضعيها في الزيت
4- اتركيها لتنضج حتى يصبح لونها ذهبي وقدميها ساخنة مع الارز والسلطة
مقادير دجاج كنتاكي كالمحترفين فى المنزل
دجاج بروستد
1 دجاجة (مقطعة 8 قطع)
2 بيض
1/2 كوب حليب
2 كوب دقيق
1 ملعقه صغيره بابريكا
1 ملعقه صغيره زعتر
1 ملعقه صغيره بودرة ثوم
1 ملعقه صغيره بودرة بصل
ملح وفلفل
زيت للقلي .
طريقة تحضير دجاج كنتاكي كالمحترفين فى المنزل
1 ملعقه صغيره بودرة بصل
ملح وفلفل
زيت للقلي .
طريقة تحضير دجاج كنتاكي كالمحترفين فى المنزل
1- احضري الدقيق وتبليه بالملح والفلفل ،البابريكا ،البصل البودرة ،الثوم البودرة
2- ثم ضعي البيض في ايناء اخر وتبليه بالملح والفلفل ثم ضيفي له القليل من اللبن وقلبيهم جيدا
3- ضعي الدجاج في البيض ثم في الدقيق ثم في البيض مرة اخرى ثم الدقيق ثم ضعيها في الزيت
4- اتركيها لتنضج حتى يصبح لونها ذهبي وقدميها ساخنة مع الارز والسلطة