طريقة عمل دجاج كنتاكي كالمحترفين في المنزل

نقدم لكم طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل وفقا لخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا" على قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير دجاج كنتاكي كالمحترفين فى المنزل

دجاج بروستد

1 دجاجة (مقطعة 8 قطع)

2 بيض

1/2 كوب حليب

2 كوب دقيق

1 ملعقه صغيره بابريكا

1 ملعقه صغيره زعتر

1 ملعقه صغيره بودرة ثوم

1 ملعقه صغيره بودرة بصل

ملح وفلفل

زيت للقلي .



طريقة تحضير دجاج كنتاكي كالمحترفين فى المنزل