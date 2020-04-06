محافظ الغربية يفاجئ المطاعم المتنقلة المخالفة لقرار الغلق ويحرر محاضر لأصحابها

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولة له ، اليوم، بالمدارس فى طنطا وقطور وبسيون وكفر الزيات انتظام سير ثاني أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل وهي المرحلة المخصصة لمن تتراوح معاشاتهم بين 1000 و2000 جنيه، والمقرر انتهاؤها غدا الثلاثاء.





أكد محافظ الغربية اتباع التدابير الوقائية بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا خلال صرف المعاش لأصحاب المعاشات وتوفير مقاعد متحركة لكبار السن وتعقيم المدارس بصفة دورية وإطلاق حملات التوعية بالطرق الوقائية الواجب اتباعها لتوقي العدوى بالفيروس وذلك في جميع مدن ومراكز المحافظة.





يذكر أن عدد المستحقين لصرف المعاشات بالغربية شهريًا حوالي 348 ألفا و 712 مواطنا، وتم تجهيز 33 منفذًا إضافيا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى مكاتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الآلي التي يتم تعقيمها دوريا ، في ضوء مشاركة فرق عمل من الوحدات المحلية والمجتمع المدني للتنظيم والتوعية والتيسير على المواطنين.





كما تابع محافظ الغربية إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالغلق وذلك في إطار خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وأسفرت الجولة عن تحرير عددًا من المحاضر ل 7 مطاعم متنقلة في طنطا وقطور وبسيون وكفر الزيات .



