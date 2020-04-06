أحلى من محال الحلويات .. بلح الشام المقرمش بالخطوات

يعد بلح الشام من الحلويات سريعة التحضير وإليك كيفية تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وفى دقائق من مطبخك على طريقة الشيف إلهام فتحى عضو رابطة الطهاة المصريين.
المقادير لعمل بلح الشام
كوب ماء
فانيلا
100 جرام زبدة
4 بيضات
شربات
زيت
فستق للتزيين
كريمة مخفوقة
دقيق
طريقة التحضير لبلح الشام
في وعاء على النار ضعي الماء و الزبدة ثم ضيفي الدقيق واعجنيهم جيدًا وأتركيهم لدقائق ليبردوا
اتركي الخليط يبرد قليلًا.
بعد أن يبرد الخليط أضيفي البيض والفانيلا واستمري في العجن وضعي العجينة في كيس حلواني وشكلي العجنة واحشيها بالكريمة ثم اقليها في الزيت ثم ضعيها في الشربات .
المقادير لعمل بلح الشام
كوب ماء
فانيلا
100 جرام زبدة
4 بيضات
شربات
زيت
فستق للتزيين
كريمة مخفوقة
دقيق
طريقة التحضير لبلح الشام
في وعاء على النار ضعي الماء و الزبدة ثم ضيفي الدقيق واعجنيهم جيدًا وأتركيهم لدقائق ليبردوا
اتركي الخليط يبرد قليلًا.
بعد أن يبرد الخليط أضيفي البيض والفانيلا واستمري في العجن وضعي العجينة في كيس حلواني وشكلي العجنة واحشيها بالكريمة ثم اقليها في الزيت ثم ضعيها في الشربات .