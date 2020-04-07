وكيل الخطة والموازنة: قرارات الرئيس تدعم جميع الطبقات

أكد الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجمع بين دعم أصحاب الأعمال الشركات والمواطنين البسطاء ايضا لحين انتهاء أزمة كورونا .
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة "لا شك أن أزمة كورونا ستنعكس على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطنين البسطاء بشكل خاص وأن الدول تسعى لتحقيق مصلحة جميع طوائف المجتمع.
وأشار وكيل لجنة الخطة و الموازنة الى ان الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحمل تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي ستنعكس آثاره على دول العالم بشكل عام نظرا لما احدثه في قطاعات السياحة و غيرها من القطاعات.
وتشمل القرارات التي اتخذتها مؤسسة الرئاسة، ما يلي:
1- استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي و إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.
2- إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
3- دراسة البنك المركزي لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية و توفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح تمتد لعامين و دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
4- سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر.
5- تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.
6- بدء صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
7- الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي.
8- الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
9- حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، بالاضافة الى تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، و تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر.
10- عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
11- تقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد.
12- تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر دون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.