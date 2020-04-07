وكيل الخطة والموازنة: قرارات الرئيس تدعم جميع الطبقات

أكد الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجمع بين دعم أصحاب الأعمال الشركات والمواطنين البسطاء ايضا لحين انتهاء أزمة كورونا .





وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة "لا شك أن أزمة كورونا ستنعكس على الاقتصاد بشكل عام وعلى المواطنين البسطاء بشكل خاص وأن الدول تسعى لتحقيق مصلحة جميع طوائف المجتمع.





وأشار وكيل لجنة الخطة و الموازنة الى ان الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحمل تداعيات فيروس كورونا المستجد والذي ستنعكس آثاره على دول العالم بشكل عام نظرا لما احدثه في قطاعات السياحة و غيرها من القطاعات.



