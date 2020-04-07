AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مرصد الإفتاء معلقًا على مؤتمر الإرهابية بتركيا: جماعة الإخوان تعاني من الازدواجية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:31 م
دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
محمد شحتة
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول وباء كورونا، الذي عقد يوم الأحد الماضي، في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مؤكدًا أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.

وقال المرصد إن المؤتمر الصحفي أكد استمرار نهج الجماعة في المراوغة والمداهنة في لغة خطابات الجماعة الموجهة للداخل المصري، فبالرغم من أن ظاهر خطاب الجماعة في المؤتمر يؤكد تجاوز الخلافات لكنه حمل بين ثناياه لغة التحريض ونشر الشائعات والتشكيك في دور مؤسسات الدولة لمواجهة وباء كورونا.

وشدد على أن هذا المؤتمر يعبر عن الدور الموازي للدولة المصرية الذي تحاول الجماعة لعبه بشتى الطرق، فبعد خلق مجتمع موازٍ وأسرة موازية وجماعة موازية، يسعى التنظيم ليحل محل الدولة في كيان موازٍ، وبدلًا من أن تعلن الجماعة التوبة والمراجعة لكل جرائمها في حق الدولة والمجتمع، تسعى لترسيخ نظرتها الاستعلائية، عبر تهميش دور مؤسسات الدولة، والاستعلاء على مؤسسات الدولة والمجتمع، ويسعى خطابها لتأكيد نزعتها ورغبتها الدءوبة في الترويج بأنها "قائدة للمجتمع والدولة معًا".

وأضاف أن الجماعة تسعى إلى استغلال وباء كورونا لتحقيق عدة أهداف خاصة بالجماعة، وأولها هو تشويه جهود الدولة والمجتمع في مواجهة الوباء، والتشكيك في قدرات وإمكانات المؤسسات الوطنية على مواجهة الوباء، وذلك عبر نشر مجموعة من الشائعات والأكاذيب عبر منابرها في تركيا.

وأوضح المرصد أن الجماعة التي عملت على تهريب الأموال وتخريب الاقتصاد خلال السنوات الماضية، وتسعى من خلال خطاب خادع لتقديم رؤية اقتصادية في مواجهة الوباء وهي رؤية أقل مما تقوم به الدولة ومؤسساتها في مواجهة الوباء، مما يؤكد أن مؤتمر الجماعة أجوف لا يقدم جديدًا ولا يمتلك رؤية خاصة، ولكنه استمرار للعقلية الاستعلائية التي تحكم الجماعة منذ عقود عبر مفهوم "أستاذية العالم"، وهو المفهوم الذي تشرعن عبره الجماعة العديد من الجرائم والأعمال العنيفة والإرهابية بدعوى أنها لتحقيق مصلحة العالم.

وأكد أن لجماعة الإخوان المسلمين خطابين، أحدهما: علني تقدم به الجماعة نفسها باعتبارها فصيلًا سياسيًّا يعاني مظلومية تاريخية ويسعى لتحقيق لمطالب تبدو وكأنها مشروعة، والآخر: خطاب داخلي وعبر شبكات التواصل الاجتماعي يعبر عن حقيقة الجماعة وحقيقة دعوتها، ففي الوقت الذي تعلن فيه الجماعة عبر مؤتمر صحفي من تركيا أنها تسعى لتقديم يد العون والمساعدة والدعم، تقوم أبواق الجماعة عبر صفحات التواصل الاجتماعي بدعوة المصابين بالوباء إلى نشره بين صناع القرار وقيادات الوطن، فيما تقوم عناصرها أيضًا بنشر الشائعات حول سبل مكافحة الوباء وقدرة مؤسسات الدولة على التصدي له واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وخطوات لحماية المواطنين من الإصابة به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرصد الإفتاء: تركيا تعوِّل على جماعة الإخوان في إحياء مشروعها الإمبراطوري بالشرق الأوسط

مرصد الأزهر: داعش يستغل كورونا لتحقيق مصالحه الخبيثة

ليلى مقلد تدعو للتصدى لمحاربة الشائعات..وتؤكد: قنوات الشر الإخوانية تروج للأكاذيب

ترشيحاتنا

كيف تفرق بين أعراض البرد والحساسية وفيروس كورونا؟.. فيديو

الأهلي يبدأ مفاوضات ضم نجم مازيمبي

بعد منع التجول 24 ساعة.. تعرف على الأنشطة المستثناة من القرار السعودي

في ذكرى وفاة ناهد شريف.. تعرف على عدد أزواجها

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب المدارس الدولية

سأعتبر الدوري ملغى.. طالع تصريحات مرتضى منصور ضد اللجنة الخماسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية بحر حقيقية.. شاهد فتاة تنفق آلاف الدولارات لتتحول إلى نصف سمكة.. فيديو وصور

فرح ينتهي في قسم الشرطة.. القبض على عروسين ومعازيم حفل زفافهما لهذا السبب

خوفا من عدوى كورونا.. مسن يطلق النار على زوجته وينتحر.. تفاصيل