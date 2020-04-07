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أخبار العالم

السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا لـ 2795.. والصحة تكشف مدة احتواء الفيروس

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:51 م
السعودية تعلن ارتفاع
السعودية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا لـ 2795
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السعودية اليوم، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2795 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 272 إصابة جديدة.


وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى وصول عدد الوفيات إلى 41 حالة، في حين تعافى 64 حالة من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 615.


وأكدت الوزارة السعودية اليوم، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنها تعاملت  مع أزمة فيروس كورونا بمنتهى الشفافية والوضوح.


وشدد وزير الصحة السعودي على أن المملكة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة الفيروس التاجي.


وأضاف أن ارتفاع الإصابات بكورونا قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي، مشيرا الى أن المملكة تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة لمحاصرة الإصابات بكورونا.


وقال وزير الصحة السعودي إن ارتفاع إصابات كورونا يعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.


وأعرب الوزير السعودي عن أسفه إزاء عدم تعامل البعض مع أزمة كورونا بالجدية الكافية، مشيرا إلى أنهم لم يلتزموا للأسف بمنع التجمعات والمخالطة.


وتابع قائلا إن: معدل الحركة المرورية لا يزال مرتفعا وهذا لا يحقق الهدف المطلوب.


وأكد وزير الصحة أن المملكة لم تقصر في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لمكافحة كورونا، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص 7 مليارات ريال إضافية لمكافحة الفيروس التاجي.


وأضاف أن ارتفاع الإصابات بكورونا قد يصل إلى مستوى يفوق طاقة القطاع الصحي، مشيرا إلى أن المملكة تحتاج لمدة بين 4 أشهر وسنة لمحاصرة الإصابات بكورونا.
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