كوريا الجنوبية توقف الإعفاء من تأشيرة الدخول للدول التي تمنع رعاياها من دخولها مؤقتا

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية جيونج سيه-جيون، اليوم (الأربعاء)، وقف الإعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين من الدول التي تمنع دخول الكوريين إليها بصورة مؤقتة وتوسيع الحظر بشأن دخول الأجانب لأغراض غير عاجلة وضرورية.





وجاء تصريح جيونج- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أثناء ترؤسه لاجتماع تدابير فيروس كورونا المستجد في المجتمع الحكومي صباح اليوم.





وقال جيون "وفقا لمبدأ التعامل بالمثل، سنعزز مستوى الحظر للأجانب".





وطلب من الوزارات المعنية وضع سبل تطبيق قرار اجتماع اليوم بصورة عاجلة بالإشارة إلى إمكانية إجراء مناقشة نشطة حول سبل الحد من انتقال الوباء عبر القادمين من الخارج.





وأوضح جيونج أنه مع انتشار الوباء عالميا، شددت الدولة إجراءات الدخول بصورة تدريجية وفرضت حجرا صحيا إلزاميا على جميع القادمين إلى الدولة ابتداء من شهر أبريل الجاري..وتابع رئيس الوزراء الكوري قائلا إن تدافع أكثر من 5 آلاف من القادمين يوميا، يشكل عبئا في الحجر الصحي.

وطلب جيونج المواطنين والمقيمين في البلاد المشاركة في حملة التباعد الاجتماعي، مؤكدا أهمية عدم التراخي بشأن الحظر الصحي على الرغم من قلة حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 50 لليومين الأخيرين المتتاليين.

ووفقا لقيادة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، ستخضع 88 دولة لهذا القرار الجديد: 34 دولة منها استراليا وكندا التي تسمح كوريا لمواطنيها بالدخول بدون تأشيرة و54 دولة على رأسها تايلاند وروسيا وفرنسا الموقعة على اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول.

ولا يعني هذا القرار منع دخول الأجانب، وإنما إيقاف الإعفاء من تأشيرة الدخول بصورة مؤقتة، غير أنه يتوقع تعقيد إجراءات دخول الأجانب من الآن فصاعدا.