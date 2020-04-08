AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ 2 جنيه.. نوع غير متوقع من التوابل يقى من الإصابة بسرطان القولون

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:42 ص
الكمون
الكمون
Advertisements
نهى هجرس
يعتبر الكمون ثاني أكثر أنواع التوابل انتشارًا في العالم ولا يخلو بيت منه، ويدخل في العديد من وصفات الطبخ، ولكن يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وإليكم أهمها وفقًا لما قدمته أخصائي التغذية الدكتورة سهام سوقيه...

وللكمون فوائد صحية عديدة:

1. تجديد الطاقة 

يعتبر الكمون مصدر غني جدًا بالحديد والذي يساعدك في الحصول علي مستوى جيد من الطاقة اللازمة للجسم ويساهم في تنشيط الدورة الدموية.

2. الوقاية من السرطان 

تحتوي بذور الكمون على خواص مضادة للأورام السرطانية وله مفعول قوي في الوقاية من سرطان المعدة والقولون ويرجع الفضل وذلك لإحتوائه علي مضادات الأكسدة .

3. مفيد للجهاز الهضمي 

تحتوي بذور الكمون علي مركب الثيمول والذي يحفز المعدة على إنتاج أحماضها الطبيعية, بالإضافة إلى أنها تعد علاج فعال للغثيان و الإسهال وعسر الهضم .

أقرأ أيضًا

4. التخلص من السموم 

تساهم بذور الكمون على رفع درجة حرارة الجسم للمعدل الطبيعي و تحفز من عملية الإيض "

5. صحة البشرة 

تساهم بذور الكمون علي تخليص الجسم من السموم التي قد تؤدي إلي مشاكل فى البشرة , كالطفح الجلدي والدمامل.

6. الرضاعة الطبيعية 

بالإضافة إلى أن الكمون يقوم بتحفيز الطاقة بسبب الحديد الموجود في بذوره إلا أنه مفيد للأم التي تعتمد على الرضاعه الطبيعيه,


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون أدوية.. 3 طرق للتخلص من الحموضة وعسر الهضم

أقوى من المضادات الحيوية.. توابل لتنظيف الجسم من السموم وحرق الدهون

أنواع مهملة من التوابل تأثيرها كبير في حماية القلب والمفاصل

الرضاعة.. فوائد مذهلة لتناول كوب من الكمون يوميا

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع 15 جنيها.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

في لفتة طيبة.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء.. فيديو

شوقي يحسم الجدل.. تعرف على آخر قرارات وزير التربية والتعليم

أضرار شرب القهوة قبل النوم

رسالة جديدة من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد إعلان حبها لـ أحمد العوضي

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قرط غريب.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء كاجوال

بالشعر المجعد.. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة أنيقة

وجبة فطار صحية للمناعة.. بيتزا البيض مع التونة بالخضار