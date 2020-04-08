خدمات جديدة للبنك الأهلى تتوج دوره فى التحول الرقمي.. تفاصيل

في خطوة جديدة يضيفها البنك الاهلي المصري لاستراتيجيته لتفعيل خدماته الرقمية، يتيح البنك لعملائه الحاليين امكانية الاشتراك بخدمتي الانترنت البنكيNBE Net أو الموبايل البنكي NBE mobile من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك 19623 حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.





وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن هذه الخطوة الهامة من البنك الأهلي المصري تأتي لمزيد من التفعيل للتحول الرقمي للبنك خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزي المصري في هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول المالي وكذا لتخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية ومراعاة معايير الصحة العامة حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، مؤكدا ان هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة تضعها فرق العمل المختصة بالبنك استجابة لاحتياجات العملاء وذلك سعيا الى توفير مزيد من القنوات المتنوعة لتقديم الخدمة المصرفية لعملائه بوسائل سريعة وآمنة تسهم في إثراء نمط حياتهم وأنشطتهم المختلفة وخاصة التي تساهم في توفير الوقت والجهد الذي يبذله العميل للحصول على احتياجاته المصرفية، ومضيفا ان العميل يمكنه من خلال الانترنت البنكي او الموبايل البنكي القيام بالعديد من الخدمات منها التحويل بين حسابات العميل داخل البنك وسداد رصيد بطاقات الائتمان وإصدار او استرداد الشهادات والأوعية الادخارية، ربط أو كسر الودائع لأجل وفتح حسابات فرعية للعملاء القائمين ودفع التبرعات لبعض الجهات، مع امكانية الاطلاع على كشف حساب مفصل سواء للحسابات أو بطاقات الائتمان وكذلك إمكانية تحويل من حساب العميل لحسابات أخرى داخل أو خارج البنك بالعملة المحلية شريطة الحصول علي جهاز التشفير الرقمي والذي يقوم العميل باستلامه من الفرع.





وعلى صعيد البنية التكنولوجية، أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة في التوسع في الخدمات الرقمية تستلزم تطوير مستمر لبنيته التكنولوجية والبرمجيات التي يتعامل بها لتستوعب هذا التوسع المتنامي والطموح في الخدمات الرقمية وهو ما يحرص البنك على وضعه على رأس أولوياته ضمانا لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة لعملائه، اضافة الى تطبيق معايير تأمين البيانات لضمان أعلى درجات الأمان في التعامل المصرفي مما أدي إلي الإقبال الكبير علي تلك الخدمات حيث زاد عدد المشتركين من الأفراد ليصل إلي ما يزيد عن ٢ مليون و400 ألف عميل بنسبه تفعيل بلغت ٧٠ % و ما يقرب من ٣٠ ألف عميل.