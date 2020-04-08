AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خدمات جديدة للبنك الأهلى تتوج دوره فى التحول الرقمي.. تفاصيل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

في خطوة جديدة يضيفها البنك الاهلي المصري لاستراتيجيته لتفعيل خدماته الرقمية، يتيح البنك لعملائه الحاليين امكانية الاشتراك بخدمتي الانترنت البنكيNBE Net أو الموبايل البنكي NBE mobile من خلال موقع البنك أو من خلال مركز اتصالات البنك 19623 حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.


وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن هذه الخطوة الهامة من البنك الأهلي المصري تأتي لمزيد من التفعيل للتحول الرقمي للبنك خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وتماشيا مع توجيهات الدولة والبنك المركزي المصري في هذا الشأن وتماشيا مع تدعيم الشمول المالي وكذا لتخفيف الضغط على فروع البنك وتقليل الزحام الناتج عن تكدس العملاء طلبا للخدمات المصرفية ومراعاة معايير الصحة العامة حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع، مؤكدا ان هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة تضعها فرق العمل المختصة بالبنك استجابة لاحتياجات العملاء وذلك سعيا الى توفير مزيد من القنوات المتنوعة لتقديم الخدمة المصرفية لعملائه بوسائل سريعة وآمنة تسهم في إثراء نمط حياتهم وأنشطتهم المختلفة وخاصة التي تساهم في توفير الوقت والجهد الذي يبذله العميل للحصول على احتياجاته المصرفية، ومضيفا ان العميل يمكنه من خلال الانترنت البنكي او الموبايل البنكي القيام بالعديد من الخدمات منها التحويل بين حسابات العميل داخل البنك وسداد رصيد بطاقات الائتمان وإصدار او استرداد الشهادات والأوعية الادخارية، ربط أو كسر الودائع لأجل وفتح حسابات فرعية للعملاء القائمين ودفع التبرعات لبعض الجهات، مع امكانية الاطلاع على كشف حساب مفصل سواء للحسابات أو بطاقات الائتمان وكذلك إمكانية تحويل من حساب العميل لحسابات أخرى داخل أو خارج البنك بالعملة المحلية شريطة الحصول علي جهاز التشفير الرقمي والذي يقوم العميل باستلامه من الفرع.


وعلى صعيد البنية التكنولوجية، أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان هذا التطوير يتم وفقا لخطط مدروسة في التوسع في الخدمات الرقمية تستلزم تطوير مستمر لبنيته التكنولوجية والبرمجيات التي يتعامل بها لتستوعب هذا التوسع المتنامي والطموح في الخدمات الرقمية وهو ما يحرص البنك على وضعه على رأس أولوياته ضمانا لأعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة لعملائه، اضافة الى تطبيق معايير تأمين البيانات لضمان أعلى درجات الأمان في التعامل المصرفي مما أدي إلي الإقبال الكبير علي تلك الخدمات حيث زاد عدد المشتركين من الأفراد ليصل إلي ما يزيد عن ٢ مليون و400 ألف عميل بنسبه تفعيل بلغت ٧٠ % و ما يقرب من ٣٠ ألف عميل.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأحدث خدمة الموبايل بانكنج بمصر .. خدمات

البنك الأهلي المصري يقرر تسهيلات ائتمانية لشركة فايبر مصر .. تفاصيل

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

بنك مصر يتيح شراء شهادة ابن مصر في الـATM و واتس اب

الإمارات دبي - مصر يتوسع في تقديم خدمات الإنترنت والهاتف لعملائه

ترشيحاتنا

الفيروس خرج عن السيطرة.. تعليق مدبولي على تفشى وباء كورونا بـ أوروبا؟.. فيديو

بعد قرار رئاسة الوزراء.. مد تعليق النشاط الرياضي لنهاية أبريل

رئيس الوزراء: فيروس كورونا سيخرج عن السيطرة فى هذه الحالة.. فيديو

رائحتهم معفنة.. إعلامية كويتية تثير عاصفة من الجدل بسبب العنصرية ضد الوافدين

آخر كلام.. تطبيق نظام المشروعات البحثية على هؤلاء الطلاب فقط

الحكومة: الإصلاحات الاقتصادية أعطتنا القدرة على تحمل تداعيات كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شراشيب ولامع.. مى سليم تخطف الأنظار بفستان قصير

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا