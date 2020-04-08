لماذا الرجال أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا من النساء ؟

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرًا من قبل باحثي الصحة العامة الإيطالية، أن الرجال أكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وتتخطى النسبة إلى 61 %.





وأثبتت الأبحاث أن مناعة النساء قادرة على حمايتهم من فيروس كورونا مقارنة بالرجال، نتيجة التدخين والكثير من العادات الخاطئة في الطعام يتبعها الرجال .







كما أن اللحية لدى الرجال تزيد نسبة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من ارتدائهم الكمامات، ولكن السبب يرجع إلى أن اللحية تمنع الأقنعة من الإغلاق على الوجه بشكل محكم.





ويمكن لشعر الوجه واللحية أن تسبب في انتقال الأمراض بوجه نتيجة ثبات الميكروبات والجراثيم عليها وقربها من موضع الفم والأنف، لذا فهو لا يعمل كمرشح عن الفيروسات.