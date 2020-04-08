وزير الإعلام: تجهيز المدن الجامعية لاستيعاب 11 ألف سرير.. فيديو

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أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام،أن الوصول لحالة 1000 إصابة بفيروس كورونا، استغرق نحو 47 يوما، وهذا شيء جيد جدًا، ومنظمة الصحة العالمية أضافت بعض المؤشرات الجديدة، وهي نسبة الإصابة في الدولة بالنسبة لعدد السكان.وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية ten اننا نسعى خلال تلك الفترة لإطالة أمد البقاء بالمرحلة الثانية ولا نخرج للسيناريو الثالث.وتابع وزير الإعلام ان هناك بعض الاستهتار من المواطنين وإصرارهم على القيام ببعض الموروثات مثل الإصرار على عقد قرآن بقرية المعتمدية بالجيزة، والذي يتسبب في عزل القرية بأكملها لكون شخص واحد مصاب تسبب في إصابة القرية بأكملها.وأشار أسامة هيكل انه تم تجهيز عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب لاستيعاب نحو 11 ألف سرير حال انتشار الفيروس مع توفير رعاية طبية بها.وقال وزير الإعلام إن السيناريو القادم، إما تحمل المواطنين مسئوليتهم بشكل حاسم أو خروج الأمر عن السيطرة، موضحًا أن 80% من الحالات لا تحتاج للعزل بالمستشفيات.