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رياضة

رضا عبد العال: أتابع مباريات الأهلي والزمالك فقط لهذا السبب ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:31 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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حسن العمدة
قال رضا عبد العال، محلل فريق البريمو، "أتابع مباريات الأهلي والزمالك فقط في بطولة الدوري وأفريقيا ولا أتابع غيرهما في مصر".

وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات متلفزة على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق، أن فريقي الأهلي والزمالك لديهما أفضل اللاعبين في الدوري، وأتابعهما لأنهما يقدمان كرة قدم مميزة، ولا أتابع الفرق الأخرى لعدم تواجد لاعبين ذوي خبرة، ولا يقدمون أداء يُجبر أحدا على متابعتها.

وتابع أنه لا يوجد لاعبون مميزون إلا في الأهلي والزمالك، ومنتخب مصر يضم أكثر من ٨٠% من قوامه من قطبي الكرة؛ فكيف أتابع مباريات لفرق أخرى غيرهما.

يشار إلى أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، وحل غريمه التقليدي الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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