ترامب: اقتربنا من هزيمة فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة اقتربت من هزيمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن مكافحة تفشي الوباء تسير بشكل أفضل مما كان يعتقد.





وأضاف "ترامب"، في المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة المسئولة عن مكافحة الفيروس: "إدارتي تتخذ خطوات غير مسبوقة لطرح علاجات لكورونا دون تأخير".





وتابع: " نحن جاهزون للتعاون مع الصين وجميع الدول في مكافحة وباء كورونا بما في ذلك مشاركة البيانات، ونعيد تقييم تمويلنا لمنظمة الصحة العالمية".



