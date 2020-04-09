مع كلبها.. سارة نخلة بإطلالة رياضية وسط الطبيعة

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صورة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بملابس رياضية، والتقطت الصورة مع كلبها الصغير، وهو ما حاز إعجاب متابعيها الذي أعربوا عن حبهم الشديد لها.













وتركت وظهرت سارة نخلة بملابس رياضية، وارتدت بلوزة باللون الفوشيا بنصف كم من القطن، واختارت معه بنطالا باللون الأسود، وقامت بربط سويت شيرت باللون البينك حول خصرها، فيما اختارت حذاء رياضيا باللون الكشميري.وتركت سارة نخلة شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، ولم تتكلف في وضع المكياج على الإطلاق، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها.



