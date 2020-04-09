مصر تعلن 110 حالات إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات.. والتحالف العربي يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: إجمالي المتعافين من كورونا وصل 305

رئيس الوزراء المصري: تمديد حظر التجول في إطار جهود الوقاية من كورونا

خالد بن سلمان: السعودية ستساهم بـ500 مليون دولار لخطة إنسانية أممية في اليمن

الكويت تبدأ تحضير البلازما المناعية لمواجهة كورونا

الإمارات تسجل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لليوم الثاني على التوالي.. أمريكا تسجل أسوأ حصيلة لوفيات كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 110 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع عن حالات الإصابة التي تم تسجيلها الثلاثاء وبلغت 128 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1560 حالة، مشيرةً إلى أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 103.





كما ذكرت الوزارة أن 29 حالة من المصابين خرجوا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305.





وأبرزت "الراي" تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التي أعلن فيها تمديد حظر التجول حتى 23 ابريل الحالي في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى استمرار اغلاق كافة المطاعم والمقاهي والمحال التجارية وتعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس وتخفيض قوة العمالة في الأجهزة والشركات التابعة للدولة لنفس المدة.





وقال مدبولي ان تم تغيير موعد تطبيق الحظر للاسبوعين المقبلين ليبدأ من الثامنة مساء بدلا من السابعة وينتهي في السادسة صباحا لاعطاء فترة اطول للمواطنين من اجل العودة الى منازلهم ومنع الضغط الشديد على وسائل النقل الجماعي في فترة زمنية محدودة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان أصدره المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد ركن تركي المالكي، أعلن وقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، اعتبارا من الخميس، مشيرًا إلى أن الهدف من وقف إطلاق النار هو تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.





وقال المالكي، إن الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.





ونقلت "القبس" عن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قوله إن وقف النار في اليمن يعكس سعي السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنها فرصة الحوثيين لإظهار أنهم ليسوا أداة في يد إيران، مضيفًا أن السعودية ستساهم بـ500 مليون دولار لخطة إنسانية أممية في اليمن.





وذكرت "الجريدة" أن بنك الدم الكويتي أعلن بدء تجميع بلازما مناعية من المتبرعين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، وتحضيرها وفق المواصفات العالمية، حيث ثبتت فعالية البلازما لدى المتعافين، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل "إيبولا" و"سارس".





وأفادت "الوطن" بأن دولة الإمارات، أعلنت تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تم تشخيصها بمرض كوفيد-19 إلى 2659، مشيرةً إلى أن الحالات الجديدة تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا.





وأوضحت أن الحالات المسجلة تعود لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن الولايات المتحدة، أعلنت لليوم الثاني على التوالي، وفاة حوالي ألفي شخص من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.



