أخبار الرياضة | مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي.. رمضان صبحي يصدم الأحمر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية عن مستقبل احمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم الجاري.
وجه رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة شديدة لإدارة القلعة الحمراء بإعلان أن رغبته الأولى حاليًا هي استكمال رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية .
حسم اتحاد الكرة مصير إلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري من عدمه بعد أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.
قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات من الأهلي في الفترة الأخيرة من مسئولي النادي الأهلي.
كشف نادي الاتفاق السعودي، حقيقة رغبته في ضم المغربي وليد أزارو نهائيا، من النادي الأهلي المصري.
طالب مسؤولو نادي الزمالك من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بسرعة حسم مصير الدوري.
كشف علاء نظمي وكيل الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال المعار إلى بشكتاش، حقيقة رحيل اللاعب عن الفريق التركي، بنهاية الموسم الجاري.
تسعى رابطة الدوري الإنجليزي إلى الاستعانة، بإحدى الشركات في بريطانيا، التي توصلت إلى حل سحري، لمعرفة الأشخاص المصابون بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".