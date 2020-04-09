AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة | مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي.. رمضان صبحي يصدم الأحمر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:49 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements
محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية عن مستقبل احمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم الجاري.

وجه رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة شديدة لإدارة القلعة الحمراء بإعلان أن رغبته الأولى حاليًا هي استكمال رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية .

حسم اتحاد الكرة مصير إلغاء بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري من عدمه بعد أزمة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

مدافع منتخب مصر: اتفقت مع الأهلي على الانضمام ولكني انتقلت لهذا النادي.. فيديو
قال عمرو طارق، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي ومنتخب مصر، إنه تلقى مفاوضات من الأهلي في الفترة الأخيرة من مسئولي النادي الأهلي.

كشف نادي الاتفاق السعودي، حقيقة رغبته في ضم المغربي وليد أزارو نهائيا، من النادي الأهلي المصري.

طالب مسؤولو نادي الزمالك من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بسرعة حسم مصير الدوري.

كشف علاء نظمي وكيل الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال المعار إلى بشكتاش، حقيقة رحيل اللاعب عن الفريق التركي، بنهاية الموسم الجاري.

تسعى رابطة الدوري الإنجليزي إلى الاستعانة، بإحدى الشركات في بريطانيا، التي توصلت إلى حل سحري، لمعرفة الأشخاص المصابون بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة الرياضة.. النني يحذر محمد صلاح.. تريزيجيه يتوعد مانشستر..عقوبة جديدة علي الزمالك

أخبار الرياضة.. هل يلغي كورونا الدوري الممتاز.. وضم بيراميدز أحمد فتحي

أخبار الرياضة.. مخطط اتحاد الكرة عقب أزمة وردة.. حقيقة رحيل ساسي عن الزمالك.. وبيراميدز يغري فتحي بـ 15 مليون جنيه

جنة الأهلي وملايين بيراميدز.. كواليس أخطر 24 ساعة فى مسيرة أحمد فتحى

أخبار الرياضة.. أبو ريدة يقترب من رئاسة الكاف.. أخطر 24 ساعة في مسيرة أحمد فتحي.. ووفاة والد مهيب عبدالهادي

أخبار الرياضة| إعلان أولى صفقات الأهلي.. مفاجأة في عقد وليد سليمان.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد حجازي

ترشيحاتنا

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب سنوات النقل..البيان كامل

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

وفاة سياسي كويتي شهير | تفاصيل

ضربة موجعة لبريطانيا.. دراسة تكشف عدم صحة اختبارات الأجسام المضادة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح من طبيبة بريطانية.. كيف تقوي مناعتك في الحجر المنزلي؟

تعرف على موازين الحرارة الأفضل للكشف عن أعراض كورونا؟

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه