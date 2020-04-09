أخبار الرياضة | مفاجأة مدوية حول موقف أحمد فتحي في الأهلي.. رمضان صبحي يصدم الأحمر.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن إلغاء الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





فجر احمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مفاجأة مدوية عن مستقبل احمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد تعثر انتقاله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم الجاري.





وجه رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة شديدة لإدارة القلعة الحمراء بإعلان أن رغبته الأولى حاليًا هي استكمال رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية .



