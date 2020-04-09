تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. حملة لإزالة التعديات بالغردقة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر اليوم الخميس، بالتعاون مع مجلس مدينة الغردقة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة.





وتمكنت الحملة التي قادها اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، اللواء خالد عبدالهادي من مديرية أمن البحر الاحمر، من تنفيذ إزالات واسعة بأحياء مختلفة بمدينة الغردقة، وتم تحرير محاضر للمخالفين.





ومن جانبه أكد اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة في تصريحات صحفية أن حملات الازالة متسمرة بجميع أنحاء المدينة بتعليمات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمواجهة وإزالة التعديات علي املاك الدولة.





وأضاف رئيس مدينة الغردقة، أن حملات الإزالات شملت مناطق مبارك 5، ومبارك 8 وشارع المدارس، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه المساس لأملاك الدولة.



