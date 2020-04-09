إطلاق "HUAWEI Video" على هواوي AppGalleryفي مصر ..تفاصيل

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر تطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Videoعلي هواوي AppGallery،والذي يقدم تجربة فريدة للمستخدمين، حيث أصبح يمكنهم الان الاستمتاع بآلاف الساعات من أفضل المحتوى العربي والعالمي.يعد التطبيق خطوة جديدة ومثال لنمو النظام البيئي المتاح على منصة خدمات هواوي "Huawei Mobile Service - HMS". يشمل التطبيق مكتبة تحتوي على ملايين من مقاطع الفيديو المختلفة، وأكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العربي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العالمي.

وفي هذا الإطار، قالآدم شياو المدير العام لخدمات الهواتف الذكية في هواوي الشرق الأوسط وأفريقيا، بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلًا: "يلتزم HUAWEI Video ببناء نظام بيئي للمحتوى يستند إلى التصميم العالمي لنظام HMS، واستقطاب المزيد من الشركاء من أصحاب الجودة العالية، وبالتالي منح جميع مستخدمي هواوي تجربة حسية رائعة ومتكاملة من حول العالم".

تم تطوير التطبيق من خلال هواوي وتم تشغيله بنجاح في الصين منذ عام 2016. ويوفر تطبيقHUAWEI Videoمحتوى مجاني، بالإضافة إلى المحتوى المدفوع والذي يتطلب اشتراكات فيديو عند الطلب. فإن الشركة من خلال التطبيق تتيح للمستخدمين خيار شراء محتوى مدفوع باستخدام خدمة المشتريات In-App Purchases (IAP)داخل التطبيق من هواوي. كما سيتوفر قريبًا قسم تلفزيوني مباشر يضم أكثر من 200 قناة دولية وإقليمية.ويوفر تطبيقHUAWEI Videoخدمة بث الفيديو عبر الإنترنت، حيث يمكن المستخدمين تصفح مقاطع الفيديو، والبحثعنها، وتشغيلها، فضلًا عن احتواء التطبيق على ذاكرة التخزين المؤقت عبر الإنترنت.

ويوفر HUAWEI Video خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين تصفح مقاطع الفيديو والبحث فيها وتشغيلها وذاكرة التخزين المؤقت عبر الإنترنت. كما يمكن للمشاهدين أيضًا الاشتراك في العروض الترويجية عبر الإنترنت من خلال التطبيق.