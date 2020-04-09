للمعدة والمناعة والقلب.. 10 فوائد صحية لـ الموز

يحتاج الجسم خلال الفترة الحالية الي تناول أطعمة مختلفة لتقوية جهاز المناعة كي يتصدى لأي عدوى في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد، فيجب اتباع نظام غذائي صحي يعطي الجسم احتياجاته من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن اللازمة لأداء أعضاء الجسم بكفاءة.
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الفواكه بمختلف أنواعها يجب ان تكون ضمن نظامك الغذائي اليومي فهي مصادر غنية بالفيتامينات المختلفة ، وأهمها الموز ، إليك أبرز فوائد الموز بحسب موقع Healthline ..
١- يهدئ الأعصاب
٢- يخفف حموضة المعدة
٣- غني بالبوتاسيوم
٤- يحسن النظر
٥- يحمي من أمراض القلب
٦- يحمي من الإصابة بالاكتئاب
٧- يساعد على خسارة الوزن بشكل فعال
٨-يحارب الإمساك
٩- يحمي من الإصابة بالسرطان
10- يقوي جهاز المناعة