AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على المحرومين من الـ 500 جنيه إعانة القوى العاملة.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:59 م
محمد سعفان
محمد سعفان
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا بالاحتراز أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لذلك تم وضع آليات لصرف هذه المنحة خلال الفترة المقبلة؛ موضحا أن الوزارة ستصرف المنحة ابتداءً من الإثنين المقبل. 

وتابع سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصرف سيستمر حتى الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن كل شخص مستحق لهذه المنحة ستأتي له رسالة نصية على موبايله تتضمن توقيت صرف المنحة، والمنفذ الذي سيصرف منه، لافتَا إلى أن هذه المنحة ستكون 500 جنيه لمدة 3 أشهر.

وأشار إلى أن هناك 1.9 مليون شخص تقدموا للحصول على هذه المنحة، وسيتم الصرف لـ1.4 بعد تفنيد البيانات، معقبًا: "اكتشفنا أن بعض الاسماء المتقدمة للحصول على المنحة متوفون، والبعض له معاشات أخرى أو يحصل على تكافل وكرامة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من هذه الأماكن .. واعرف طريقة التسجيل

عضو مجلس نواب: شكاوى من الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة في تسجيل العمالة غير المنتظمة ..فيديو

بدء صرف 172 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بشمال سيناء

لتفادي الزحام .. بهذه الطريقة سيتم إبلاغ العمالة غير المنتظمة بموعد صرف المنحة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. سعفان: صرف 500 جنيه لـ 1.5 مليون عامل.. ورواتب لـ 900 ألف بقطاع السياحة

وزير القوى العاملة يوجه رسالة حول منحة العمالة غير المنتظمة ومواعيد وطريقة الصرف

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

وزير التموين: معرض أهلا رمضان فى 1800 منفذ الجمعة ولمدة شهر

بالأبيض المكشوف.. شيرين رضا تتألق بإطلالة مثيرة للإعجاب.. شاهد

بسبب شوبير وآخرون.. قناة الزمالك تمنع ظهور نجمها

شيرى عادل تحيى ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل الزلابية بالمكرونة المسلوقة بدل الدقيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل الزلابية بالمكرونة المسلوقة بدل الدقيق

أكبر متعافية من كورونا في العالم.. مسنة عمرها 107 أعوام تتغلب على الفيروس