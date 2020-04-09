تعرف على المحرومين من الـ 500 جنيه إعانة القوى العاملة.. فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهًا بالاحتراز أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، لذلك تم وضع آليات لصرف هذه المنحة خلال الفترة المقبلة؛ موضحا أن الوزارة ستصرف المنحة ابتداءً من الإثنين المقبل.





وتابع سعفان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصرف سيستمر حتى الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن كل شخص مستحق لهذه المنحة ستأتي له رسالة نصية على موبايله تتضمن توقيت صرف المنحة، والمنفذ الذي سيصرف منه، لافتَا إلى أن هذه المنحة ستكون 500 جنيه لمدة 3 أشهر.





وأشار إلى أن هناك 1.9 مليون شخص تقدموا للحصول على هذه المنحة، وسيتم الصرف لـ1.4 بعد تفنيد البيانات، معقبًا: "اكتشفنا أن بعض الاسماء المتقدمة للحصول على المنحة متوفون، والبعض له معاشات أخرى أو يحصل على تكافل وكرامة".