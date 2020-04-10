هنيدي عن فيديو الرئيس السيسي : حسيت بفخر وسعادة

علق الفنان محمد هنيدي على الفيديو الذي تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء تعنفيه لاحد المسئولين عن مشروع انشائي بسبب عدم ارتداء العاملين لكمامات.





وغرد هنيدي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بالفيديو وعلق قائلا :" بالنسبالي انا حسيت بسعادة كبيرة وفخر لما شوفت الفيديو ده .. لما الرئيس يكون ابن بلد مانخفش على ولاد البلد".





واطلق رواد تويتر منذ ساعات هاشتاج #السيسي_حبيب_الغلابة معبرين عن اعجابهم بتصرف الرئيس الحاسم تجاه الحفاظ على صحة العاملين البسطاء وايضا تفقده بنفسه المشروعات الانشائية.





بالنسبالي انا حسيت بسعادة كبيرة وفخر لما شوفت الفيديو ده .. لما الرئيس يكون ابن بلد مانخفش على ولاد البلد pic.twitter.com/7c4MPs9ney — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) April 9, 2020 واعرب المصريون عبر منصة تويتر عن حبهم واعتزازهم بالرئيس السيسي الذي وصفوه بالقائد والزعيم الذي يقود مصر في الطريق الصحيح ويعبر بالمصريين ببر الامان في ازمة فيروس كورونا المستجد.



