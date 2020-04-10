حقيقة إصابة متحرش هوليوود هارفي وينشتاين بـ كورونا

كشف المتحدث الاعلامي باسم المنتج الأمريكي هارفي وينشتاين ، المعروف إعلاميا بـ متحرش هوليوود أن بعد عزله لمدة 14 يوما تم تأكيد عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه لم تظهر عليه أعراض الإصابة.





وقال موقع deadline نقلا عن مصادر مطلعة داخل السجن الامريكي إن هارفي تم عزله عن باقي المساجين خوفا من انتشار فيروس داخل اروقة السجن.



كان هارفي تم نقله للمستشفى منذ اسابيع بسبب شعوره بوعكة صحية بعد حكم الحبس عليه ٢٣ عاما بتهمة التعدي الجنسي على عدد من السيدات.



