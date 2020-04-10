مقابر جماعية لـ ضحايا فيروس كورونا في أمريكا.. فيديو

عرضت فضائية الحدث لقطات رصدت دفن ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية والذين لقوا حتفهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا .





ولجأت السلطات الأمريكية فى ولاية نيويورك لحفر مقابر جماعية داخل جزيرة هارت أمام شواطئ الولاية لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد.





ورصدت اللقطات الجوية التقطتها الوكالات االعالمية عملية دفن الجثث بسبب فيروس كورونا المستجد .





يذكر أن إذاعة الـ بي بي سي البريطانية، كشفت مؤخرأ عن ارتفاع عدد حالات الوفاة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 14 ألفا و808 بعد تسجيل 1890 حالة وفاة جديدة اليوم بسبب فيروس كورونا.







