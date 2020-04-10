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أخبار العالم

حدث ما كنا نخشاه.. الأمم المتحدة تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في بلد عربي

الجمعة 10/أبريل/2020 - 08:52 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
غزا فيروس كورونا المستجد المنطقة العربية مثل غيرها من بقاع العالم، وإن كانت المنطقة العربية ضمن البقاع المصنفة باعتبارها قليلة الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن بيان للأمم المتحدة قولها "حدث ما كنا نخشاه منذ أسابيع في اليمن، ومواجهة فيروس كورونا شديدة الصعوبة هناك".

وأعلنت السلطات الصحية في اليمن عن تسجيل 120 حالة مشتبه فيها بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا باليمن، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وأوضحت أن هذه الحالة المكتشفة في اليمن، جاءت في محافظة حضرموت.

وأشارت إلى أن الحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية، وقامت الفرق الطبية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت، حظر تجوال كاملًا على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة.

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