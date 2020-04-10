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أحمد موسى يفتح النار على مستشار محافظ الإسكندرية لهذا السبب.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:28 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عادل نصار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن رسالة الإعلام توعية وهذا الأمر غائب عن مستشار محافظ الاسكندرية، مؤكدا أن المرحلة الحالية خطيرة وتتطلب التعاون من اجل عبورها وتسهيل عمل الإعلام في الشارع من قبل المسئولين.

وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب وضع كمامة عند الخروج من المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا :"عايزين نوصل لنسبة إصابات يومية من فيروس كورونا تكون صفر ولا نصل لإعداد زيادة".

ووجه الإعلامي، رسالة للمواطنين، :"ارجوكم لما تشوفوا مراسل في أي مكان محدش يتجمع عليه، وزحام في سوق الميدان وعدم إلتزام بمنع التجمعات بالإسكندرية".

ووجه رسالة لمحافظ الإسكندرية حديثه، قائلا :"مستني من حضرتك اجراء واللي حصل مش هعديه ومش هفوته ومحدش يعتدي على الإعلامي، وانا مستني الرد".

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