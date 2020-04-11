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تكنولوجيا

رسميا.. إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Style3.. السعر والمواصفات

السبت 11/أبريل/2020 - 06:08 ص
LG Style3
LG Style3
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة LG، عن هاتفها الأحدث Style3، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة، بسعر يعادل 350 دولار أمريكي، وستطلقه عملاق التكنولوجيا الكورية في السوق الياباني عن طريق شركة الاتصالات DoCoMo. 

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" لتقني، ويعمل Style3، بمعالج من نوع Snapdragon 845، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف إل جي Style3، على بطارية بسعة 3,500 مللي أمبير في الساعة، ولم تعلن الشركة الكورة عما إذا كان يدعم تقنية الشحن السريع، ولكن الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معيار IPS68.
Relatively small battery with limited charging options

ويتميز هاتف Style3، بكاميرتان خلفيتان دقة الرئيسية منهما 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل العمق، إلى جانب حساس البصمة على ظهر الهاتف. 

LG Style3 in Mirror Black and Aurora WhiteLG Style3 in Mirror Black and Aurora White
ويمتلك جهاز Style3، شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوص وبدقة عالية نسبيا 1440 بكسل، وتأتي الشاشة مع نوتش عريض يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.
LG Style3 in Mirror Black and Aurora WhiteLG Style3 in Mirror Black and Aurora White
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