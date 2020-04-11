رسميا.. إل جي تعلن عن هاتفها الأحدث LG Style3.. السعر والمواصفات

كشفت شركة LG ، عن هاتفها الأحدث Style3، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة، بسعر يعادل 350 دولار أمريكي، وستطلقه عملاق التكنولوجيا الكورية في السوق الياباني عن طريق شركة الاتصالات DoCoMo.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" لتقني، ويعمل Style3، بمعالج من نوع Snapdragon 845، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويحتوي هاتف إل جي Style3، على بطارية بسعة 3,500 مللي أمبير في الساعة، ولم تعلن الشركة الكورة عما إذا كان يدعم تقنية الشحن السريع، ولكن الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معيار IPS68.





ويتميز هاتف Style3، بكاميرتان خلفيتان دقة الرئيسية منهما 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل العمق، إلى جانب حساس البصمة على ظهر الهاتف.





ويمتلك جهاز Style3، شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوص وبدقة عالية نسبيا 1440 بكسل، وتأتي الشاشة مع نوتش عريض يحتوي على الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.