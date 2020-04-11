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فن

إليسا تطرح أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان.. اليوم

السبت 11/أبريل/2020 - 11:51 ص
اليسا
اليسا
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آيه عاطف
روجت الفنانة إليسا، لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "هنغني كمان وكمان"، من خلال نشرها برومو قصير للأغنية عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

علقت إليسا، على الفيديو قائلة: "من الممكن أن يكون السبب أن جميعنا في المنزل، لكني لا اتمكن من وصف حماسي لطرح اغنيتي الجديدة، متبقي أقل من 8 ساعات .. إنتظروا الأغنية النهاردة الساعة 8 مساءً على يوتيوب وديزر".

"هنغني كمان وكمان" كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة، ويقول المقطع الأول من الأغنية: "هنغني كمان وكمان .. وهنرقص عـ الأحزان".

وكانت إليسا، أعلنت عن تحد جديد لجمهورها، وهو عبارة عن تصوير فيديوهات لهم وهم يرقصون على أنغام أغنيتها التي من المفترض طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة "هنغني كمان وكمان".

وقالت من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "شوفت إيملاتكم ورديت على بعض منها .. اللي موصلهمش رد لسه، متقلقوش هبعتلكم رسايل قريب".


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