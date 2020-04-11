دراسة أسترالية: دواء مضاد للطفيليات قادر على علاج فيروس كورونا في 48 ساعة.. تفاصيل

وسط محاولة العالم لإيجاد علاج محتمل لـ فيروس كورونا الجديد، وجدت دراسة أسترالية أن عقارًا مضادًا للطفيلي، كان يستخدم سابقًا ، إيفرمكتين، قتل فيروس COVID-19 ، في بيئة مختبرية ، في غضون 48 ساعة، وقد ثبت أيضًا أن الدواء المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) فعال في المختبر مع أنواع أخرى من الفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا وفيروس زيكا.





أظهر البحث الذي أجرته جامعة موناش أن جرعة واحدة من الدواء يمكن أن توقف الفيروس من النمو في زراعة الخلايا، وتم القضاء على جميع المواد الوراثية لـ فيروس كورونا في غضون يومين، وقالت الدكتورة كايلي واجستاف، رئيسة الدراسة في البحث، "وجدنا أنه حتى جرعة واحدة يمكن أن تزيل بشكل أساسي كل الحمض النووي الريبي الفيروسي بمقدار 48 ساعة وأنه حتى في 24 ساعة كان هناك انخفاض كبير في ذلك".





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وأضاف الدكتور واجستاف أن الاختبارات أجريت في المختبر وأن التجارب على البشر لا تزال بحاجة إلى إجراء. "الخطوة التالية هي معرفة ما إذا كانت الجرعة التي يمكنك استخدامها عند البشر ستكون فعالة.



