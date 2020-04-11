أرقام مرعبة.. عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حصيلة إيطاليا

ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية في نبأ #عاجل أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حصيلة الوفيات في إيطاليا.





وكان أكد حاكم ولاية نيويورك ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الولاية إلى 8627، بعد تسجيل 783 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأضاف أندرو كومو "نحن الآن في نهاية المرحلة الأولية لانتشار فيروس كورونا".





وأوضج كومو أن الإدارة الأمريكية تتوقع ما بين 100 ألف و200 ألف وفاة بفيروس كورونا في أفضل حال.



